4 بنوك جديدة تعلن تفعيل ميزة الدفع عبر ApplePay

عادل الحربي(صدى):

كشفت أربع بنوك سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple.

وتعتبر هذه المجموعة من البنوك والمتضمنة: بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، الدفعة الثانية من مقدمي الخدمة، حيث سبقها في المرحلة الأولى كل من: البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، وبنك الجزيرة، وذلك في منتصف شهر فبراير الماضي.

وبلغ عدد البنوك التي أتاحت هذه الخدمة في المملكة، تسعة بنوك تخدم أكثر من ٨٥٪ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.