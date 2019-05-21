محمد عبده يحتفي ببنات الراحل سامي إحسان
احتفى الفنان محمد عبده، ببنات الملحن الراحل سامي إحسان في لفتة إنسانية طيبة منه، إذ حجز لهن سحور خاص برفقته.
ووجه الفنان محمد إحسان نجل الملحن سامي إحسان، الشكر إلى محمد عبده على هذه اللفتة الطيبة منه، معبرًا عن سعادته بما قام به.
ونشر محمد إحسان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للفنان محمد عبده، معلقًا “شكرًا فنان العرب إحتفائك ببنات سامي إحسان بسحور خاص ليس بغريب عليك أنت دايما القمه وأقولك أنت محبوبنا..”.
ويجمع الفنان محمد عبده والراحل سامي إحسان علاقة أخوه طيبة متميزة عن علاقته بباقي الفنانين، إذ اشترك الطرفين في العديد من الأعمال الفنية.
#محمد_عبده
شكرا فنان العرب احتفائك ببنات سامي احسان بسحور خاص ليس بغريب عليك انت دايما القمه
واقولك انت محبوبنا.. pic.twitter.com/wXbgC3g7vZ
— محمد إحسان🇸🇦 (@mhehsan) May 20, 2019
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خير …
اسمر عبر[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يوم واحد
ويجمع الفنان محمد عبده والراحل سامي إحسان علاقة أخوه طيبة متميزة عن علاقته بباقي الفنانين، إذ اشترك الطرفين في العديد من الأعمال الفنية الناجحة جدا في بديات ظهور محمد عبده في السبعنيات من القرن الماضي