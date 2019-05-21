برامج جديدة وتوصيات بالتعيين في مجلس جامعة الملك خالد التاسع

محمد بن طحيطح(صدى):

رأس معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة، الذي عقد يوم أمس الأول، بحضور سعادة الأمين العام للجنة (المؤقتة) لمباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وافتتح معالي مدير الجامعة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليات والبحث العلمي – أمين مجلس الجامعة – الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيالها.

وشملت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مناقشة الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1439/1440هـ، والتوصية بإقرار الإطار التنظيمي للإرشاد الأكاديمي بالجامعة، والتوصية بإقرار القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور ومشاركة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في اللقاءات العلمية، والتوصية بإقرار القواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتوصية بإقرار القواعد التنفيذية والإجرائية للاتصال العلمي بالجامعة، والتوصية بإقرار القواعد التنفيذية لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتوصية بإقرار القواعد المنظمة والتنفيذية لإجازة التفرغ العلمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والتوصية بإقرار معايير أوعية النشر العلمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والتوصية بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد لعدد من المتقدمين على الوظائف المعلنة للعام الجامعي 1439/1440هــ بكليات الجامعة المختلفة، وكذلك التوصية بتحديث عدد من الخطط الدراسية لدرجة الماجستير و درجة البكالوريوس بمختلف كليات الجامعة.

كما أوصى المجلس بإقرار عدد من البرامج منها: دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال، وماجستير الصحة العامة بقسم الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، والماجستير التنفيذي في الحوسبة التطبيقية بقسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب الآلي، وماجستير العلوم في أمن المعلومات بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، وماجستير العلوم في علم البيانات بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، وماجستير السياسات التربوية بقسم التربية بكلية التربية، والدبلوم العالي في الأمن السيبراني بقسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي، والدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم علم النفس بكلية التربية، ودبلوم التسويق بقسم العلوم الإدارية وتقنياتها بكلية المجتمع بخميس مشيط، ودبلوم تطوير تطبيقات الويب والجوال بقسم علوم الحاسب الآلي بكلية المجتمع بخميس مشيط.