أمانة عسير تبدأ في تنفيذ مشاريع مبادرة معالجة عناصر التشوه البصري
بدأت أمانة منطقة عسير بتنفيذ خطتها لمعالجة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير .
و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن مشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري ستشمل ازالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي.
ويستهدف المشروع ازالة مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر في مدينتي ابها وخميس مشيط .
و تعد أمانة منطقة عسير من أولى الأمانات في تنفيذ هذا النوع من المشاريع ، اذ تم تسليم المواقع المستهدفة مؤخرا و تم تأمين القوى العاملة والمعدات الثقيلة و توزيعها على الفرق الميدانية لتشمل احياء مدينة ابها في المرحلة الاولى و تمتد لإحياء مدينة خميس مشيط كمرحلة ثانية، و ذلك وفق خطة عمل تم وضعها مسبقا للمشروع .
الجدير بالذكر فإنه قد تم معالجة ١١ موقع وازالة اكثر من ١٧٠٠٠ م٣ من المخلفات وفق تقارير الرفوعات المساحية وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير .
عسيري 2030[ عدد التعليقات: 1616 ] نشر منذ يوم واحد
ابها محتاجة الي مشروع ترفيهي كبير مثل القديه واستاد عالمي لكرة القدم تسع لمئة الف متفرج مثل الكمب نو البرشلوني لاقامة الفعاليات والمهرجانات والمسابقات والدورات الرياضية القارية والعالمية والمحلية ايضا لان اجوئها غائمة ماطرة بارده ورائعه وتجذب السواح والزوار اليها وتحتاج الي مطار دولي وسكة حديد تربطها بجميع المناطق والمحافظات بالمملكة وعدد كبير من فنادق 5 نجوم ومشاريع سياحية ومنتجعات وحدائق كبيرة مثل حدائق العاصمة الرياض
الابهاوي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ يوم واحد
ابها محتاجه زفلتت الطرق
وازالت المطبات بعد الشركات
وعمل مسارين للشوارع