أمانة عسير تبدأ في تنفيذ مشاريع مبادرة معالجة عناصر التشوه البصري

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت أمانة منطقة عسير بتنفيذ خطتها لمعالجة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن مشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري ستشمل ازالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي.

ويستهدف المشروع ازالة مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر في مدينتي ابها وخميس مشيط .

و تعد أمانة منطقة عسير من أولى الأمانات في تنفيذ هذا النوع من المشاريع ، اذ تم تسليم المواقع المستهدفة مؤخرا و تم تأمين القوى العاملة والمعدات الثقيلة و توزيعها على الفرق الميدانية لتشمل احياء مدينة ابها في المرحلة الاولى و تمتد لإحياء مدينة خميس مشيط كمرحلة ثانية، و ذلك وفق خطة عمل تم وضعها مسبقا للمشروع .

الجدير بالذكر فإنه قد تم معالجة ١١ موقع وازالة اكثر من ١٧٠٠٠ م٣ من المخلفات وفق تقارير الرفوعات المساحية وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير .