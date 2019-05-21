إعادة تشريح جثمان القتيل الفلسطيني بتركيا

أنقرة(صدى):

أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، وفتح تحقيق حول الحادث.

وكشف مصادر، أن رئيس نيابة الحوادث اتجه لمستشفى فلسطين لمعاينة الجثمان، ويستمع حالياً فريق من النيابة لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، فيما يستمع فريق آخر من النيابة لشهادات من أقارب ومعارف القتيل في مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وفي السياق نفسه، أوضح شريف غنيم محامي العائلة، إنه تقرر إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم، لإجراء التشريح بمعرفة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة التي كلفت لجنة طبية لتشريحه، وبيان حالته، وذلك بحسب موقع ” العربية. نت “.

وقال زكريا مبارك شقيق القتيل، أن الأسرة كانت ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، بينما لا يوجد بالجثة التي تحللت أي أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية؛ مؤكدًا أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي كافيان لفضح تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن الصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب

بحق شقيقه، ومدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما، وأديا لوفاته، قائلًا أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل تركيا لشقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته.