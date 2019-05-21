بالفيديو.. الأسباب النفسية للخوف من المستقبل

الرياض(صدى):

كشف البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، عن الأسباب النفسية للخوف من المستقبل بعيدًا عن الأسباب والتفسيرات الدينية.

وأكد طارق الحبيب في برنامج “نفوس مطمئنة” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية ” ، أن الخوف من المستقبل أحيانًا ما يكون بسبب البنية القلقة للإنسان، فدائمًا ما يكون لديه نظرة تساؤمية للمستقبل ولكن ليس بالضرورة أن يكون إنسانًا سلبيًا أو تشاؤميًا.

وأوضح أن سمات الشخصية القلقة أو الموسوسة تجعله دائمًا في نظرة تحفظ وتخوف من المستقبل، بينما سمات الشخصية الشكاكة تجعله في حالة ريبة وخوف مستمر، لافتًا إلى أن الخوف لا يأتي من قلقه ولكن من شخصيته الشكاكة.