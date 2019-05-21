رجل يقتل زوجته بطعنات متفرقة في جسدها بسبب الغيرة
أقدم رجل تركي على قتل زوجته بسبب ” الغيرة ” ، حيث قام بطعنها عدة مرات بأنحاء متفرقة من جسدها.
وعن التفاصيل، حذر الزوج زوجته من عدم التكلم مع بعض من أقاربها بسبب غيرته الشديدة؛ مما أدى لحدوث شيجار بينهما أسفر عن مقتلها بطعنات متفرقة بجسدها.
وقام الزوج بتسليم نفسه للشرطة، وأرسل المركز الرجل للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
طالما حذرها مسبقآ فهي الجانيه على نفسها …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد
القتل ليس حل:-
القتل ليس حلاً فالدم يأتي بالدم ومن استمرأ القتل طاش به سيفه فعجزت حجته وكثرت مبرراته وسقط في الوحل الذي لا نجاة منه إلا أن يشاء الله ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد
القتل ليس حل:-
القتل ليس حلاً فالدم يأتي بالدم ومن استمرأ القتل طاش به سيفه فعجزت حجته وكثرت مبرراته وسقط في الوحل الذي لا نجاة منه إلا أن يشاء الله ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..