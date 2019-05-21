رجل يقتل زوجته بطعنات متفرقة في جسدها بسبب الغيرة

أنقرة(صدى):

أقدم رجل تركي على قتل زوجته بسبب ” الغيرة ” ، حيث قام بطعنها عدة مرات بأنحاء متفرقة من جسدها.

وعن التفاصيل، حذر الزوج زوجته من عدم التكلم مع بعض من أقاربها بسبب غيرته الشديدة؛ مما أدى لحدوث شيجار بينهما أسفر عن مقتلها بطعنات متفرقة بجسدها.

وقام الزوج بتسليم نفسه للشرطة، وأرسل المركز الرجل للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.