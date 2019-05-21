بالفيديو.. قصي خولي يعلق على أنباء زواجه بالسر

الرياض(صدى):

أوضح الممثل السوري قصي خولي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن زواجه بالسر؛ حيث جاء تعليقه ليزيد من حيرة جمهوره.

وقال قصي خولي خلال مشاركته في برنامج ” مجموعة إنسان ” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة MBC، عن زواجه بالسر: ” لنفترض قد يكون هذا صحيحاً وقد لا يكون كذلك ” مضيفاً أنه قد يرغب في إعلان الأمر عند حدوثه.

وفي سياق متصل، لم ينف الفنان السوري خوضه عدداً من التجارب العاطفية؛ بينما رد على سؤال عن سبب عدم زواجه حتى الآن قال إنه لا يرفض الزواج مشيراً إلى أنه يرى فيه مؤسسة محترمة في حياته كما في حياة كل الناس.