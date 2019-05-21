أهم المعلومات عن مشروع ” جود الإسكان “

عادل الحربي(صدى):

يسعى مشروع جود الإسكان، إلى تيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وذلك من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين في أعمال الخير وتمكنهم من وصول مساهمتهم لمستحقيها.

وتعد الأهداف الاستراتيجية للمشروع، هي المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين حياة صحية وعامرة.

زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، رفع مستوى الموثوقية لطلب المساعدات في مجال الإسكان، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.

وتعطي المنصة المجتمع، فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وفي السياق نفسه، كشف جود الإسكان أنه يعتز بالشراكة مع العديد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، وتتولى الجمعيات الدور الهام في توثيق الاحتياج من خلال زيارة الباحث الاجتماعي للحالة وتوثيق الاحتياج ميدانياً، وتحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في منصة جود الإسكان.

وذلك فضلًا عن تسليم الوحدة السكنية للمستفيد، تقديم البرامج التنموية للمستفيد لضمان تحسن حالة المستفيد ليتحول من الاحتياج إلى الكفاية من خلال مصفوفة من الممكنات والشراكات التنموية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لجود الإسكان عبر هذا الرابط: هنا ؛ حيث يمكنك المساهمة بكل يسر وسهولة في تقديم الدعم عبر اتباع خطوات بسيطة من خلال المنصة:

1-اختيار مسار الدعم ” دعم إيجار ، دعم توفير مسكن ، الدعم العيني ، المساهمة العامة ” ، وكذلك يمكنكم اختيار نوع المساهمة سواء كانت مساهمة كاملة وذلك من خلال دفع كامل المبلغ لسد الاحتياج السكني للمستفيد أو المساهمة الجزئية عن طريق اختيار مبلغ المساهمة كما أنه لا يوجد حد أدنى للمساهمة.

2-استعراض الحالات المطلوب دعمها، كما يمكن للمساهم فرز الحالات من خلال الفرز والتصنيف بتحديد ” المدينة ، نوع الحالة ، نوع الاحتياج ، نوع العقار “.

3-اختيار الحالة المطلوب دعمها.

4- تحديد مبلغ المساهمة وإتمام عملية المساهمة.