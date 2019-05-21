عاصي الحلاني يكشف عن إصابته بمشكلة صحية في العظام
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن معاناته من مشكلة صحية بـ ” العظام ” .
وصرح ” الحلاني ” خلال لقائه ببرنامج ” عايشة شو ” المٌذاع على قناة ” النهار ” ، بأنه أنّه أجرى عمليّة خطيرة خلال تصويره برنامج ” ذا فويس ” .
وأضاف: ” أجريت عملية زراعة عظم، وجلست شهرًا ونصف على كرسي متحرك وكان لا يجب أن أقف، وكنت في ذا فويسأضحك مع لجنة التحكيم والجمهور وأنسى الألم ” .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يوم واحد
عاصي الحلاني يكشف عن إصابته بمشكلة صحية في العظام هذا من فرط الحركة والنطنطة والحركات الزائده
الله يشفيك ويعافيك بي كول وانت بتغني علي المسرح لاينكسر لك ضلع ولا عظمة من فرط الحركات الزائده
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
سلامات …