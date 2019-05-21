عاصي الحلاني يكشف عن إصابته بمشكلة صحية في العظام

بيروت(صدى):

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن معاناته من مشكلة صحية بـ ” العظام ” .

وصرح ” الحلاني ” خلال لقائه ببرنامج ” عايشة شو ” المٌذاع على قناة ” النهار ” ، بأنه أنّه أجرى عمليّة خطيرة خلال تصويره برنامج ” ذا فويس ” .

وأضاف: ” أجريت عملية زراعة عظم، وجلست شهرًا ونصف على كرسي متحرك وكان لا يجب أن أقف، وكنت في ذا فويسأضحك مع لجنة التحكيم والجمهور وأنسى الألم ” .