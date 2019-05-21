بالفيديو.. قوات الأسد تهين مسن وتسخر منه

دمشق(صدى):

أهانت قوات نظام بشار الأسد في سوريا، مسن لا يقوي على السمع أو الحديث؛ لرفضه دخولهم إلى ريف حماه.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إهانة وضرب وسب قوات الأسد للمسن، فعندما قدموا له زجاجة مياه رفضها، قائلًا إنها فارغة.

وأثار موقف المسن غضب قوات الأسد، ليأتي أحد الرجال من الخلف ويضرب المسن على رأسه وينهال عليه الآخر بالسب والإهانة والسخرية منه.

وغضب المسن من طريقة تعامل قوات الأسد، لكنه لم يقوي على مواجهتهم ليترك المكان الذي كان جالسًا به ويرحل بعيدًا.