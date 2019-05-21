بالفيديو.. قوات الأسد تهين مسن وتسخر منه
أهانت قوات نظام بشار الأسد في سوريا، مسن لا يقوي على السمع أو الحديث؛ لرفضه دخولهم إلى ريف حماه.
وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إهانة وضرب وسب قوات الأسد للمسن، فعندما قدموا له زجاجة مياه رفضها، قائلًا إنها فارغة.
وأثار موقف المسن غضب قوات الأسد، ليأتي أحد الرجال من الخلف ويضرب المسن على رأسه وينهال عليه الآخر بالسب والإهانة والسخرية منه.
وغضب المسن من طريقة تعامل قوات الأسد، لكنه لم يقوي على مواجهتهم ليترك المكان الذي كان جالسًا به ويرحل بعيدًا.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 3252 ] نشر منذ يوم واحد
مسن شجاع
وحسبي الله عليك يا بشار انت واذنابك
العدناني[ عدد التعليقات: 2649 ] نشر منذ يوم واحد
والله بطل
خرب عليهم التصوير وحرمهم لذة الشماتة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله ينتقم منهم
الواقع[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يوم واحد
بختصار هؤلاء لايملكون ذرة من الرجولة جبناء دئما قوتهم على الأطفال والنساء والشيوخ فقط واخيرا حذاء هذا الشيخ على رأس بشار القذر
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
سوري مع سوريين فخار يكسر بعضه وش دخلكم فيهم.