نصائح ضرورية عليك اتباعها عند اصطحاب وعاء وقود احتياطي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من قائدي السيارات لاصطحاب أوعية كبيرة ممتلئة بالوقود، بسبب نفاذ خزان وقود السيارة منهم أثناء السير، إلا أن عدم الدراية الكاملة لكيفية ربط الوعاء أو حجمه، فإنه أحياناً ينسكب في السيارة مما يعرضها لخطر الحريق.

وفي هذا السياق، قدمت الهيئة الألمانية للفحص الفني لقائدي السيارات، عدة نصائح عند السفر في الرحلات الطويلة بشأن الشروط الواجب توافرها في وعاء الوقود الاحتياطي.

حيث شددت على ضرورة الالتزام بعدة معايير محددة، ومنها اصطحاب وعاء ذي سعة تتراوح بين 5 و10 لتر على أقصى تقدير.

كما أشارت لتخزين وعاء الوقود الاحتياطي في صندوق الأمتعة مع تأمينه جيداً بحيث لا يسقط في حال الكبح الكامل أو خلال مناورات التفادي؛ وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الاشتعال، وذلك باستعمال أحزمة ربط أو أحزمة تثبيت جيدة.