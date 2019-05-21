الطرق الصحيحة للتعامل مع تعرض طفلك للشرقان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قد يهدد الشرقان حياة الطفل ما لم يتم التصرف بهدوء وبسرعة؛حيث تحدث الشرقة عندما يَنْسد مجرى التنفس بسبب وجود عائق سواء جزء من الطعام أو الشراب أو عند ابتلاع جسم غريب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالستار، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها حتى يستطيع طفالك إخراج الجسم العالق والعودة إلى حالته الطبيعية.

وأوضح عبد الستار، أن منها: مساعدة الطفل على السعال حتى يتم طرد الطعام أو الجسم الذي تم ابتلاعه، ووضع الطفل على ذراع الأم على أن يكون وجهه للأسفل، مع الحفاظ على رفع نصفه الأعلى بقدر أكبر.

وأشار إلى أن من بينها أيضًا، ضرب الطفل برفق 5 مرات متتالية في منطقة ما بين الكتفين؛ فيما إذا لم يتحسّن الأمر، والطفل لازال لا يستطيع التنفس يتم النزول فورًا إلى أقرب مستشفى.