بسبب ” وجبة الإفطار ” .. رجل يشكو زوجته للشرطة
أقدم رجل كويتي على تقديم شكوى بزوجته؛ في محاولة منه للضغط على زوجته كي تطبخ له ” وجبة الإفطار ” .
وعن التفاصيل، طلب الزوج من رجل الأمن بتقويم سلوك زوجته التي ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وأبدى رغبته في تسجيل قضية ضدها.
ومن جانبه، أخبره الضابط أن الواقعة لا تشكل قضية، وأن المخفر لا يملك حق تقويم سلوك زوجته، إذ إن هذا النوع من الشكاوى من عدم اختصاص المخفر.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههه…
كبها ازين لك ..وخذلك خادمة في البيت ..هذي شكلها ملتك يا معوذ..اكلتك لحم وتركت عظم..
abdul[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ يوم واحد
لا، انا ودّي اشكي زوجتي للشرطة من كثرة الطبخ والقلي في رمضان وكأنه شهر
شهر خصه الله بنزول آية السمبوسة والمقليات والطبخيات والحلويات. . الحمد لله مع كثرة الشكوي والنصح هالسّنة خفّت واجد من الوقت اللي كانت تضيّعه في المطبخ. صرت افطر علي حبة التمر والشوربة ، ثم اتعشَّي بعد الصلاة بأي شيئ متوفر، يتبعه بيالة شاي او انستانت كوفي، nescafe . سكّري ماشاء الله نازل الي ٧٠-٨٠ قبل تناول الافطار.
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
لو طبختها تمام كان طبخت لك الوجبات الثلاث والسحور ايضآ لكن الفرس من خيالها …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
كان راح لاهلها بدل المخفر الله يصلح شانهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لو غنيت لها لا لا ياالخيزرانه ، كان طبخت وهي ماتعي ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد
خل عنك المخفر المفروض ترفع قضيتها لمجلس الأمن.
ولا أقول لك عندي لك رأي ثاني.. ليشش ماتتعلم الطبخ وتنفع نفسك بدال ماتقعد تترجى اللي يسوى واللي مايسوى.. ترى مافيه أحد بيتم لأحد شف المطاعم مايديرها إلا رجال يعني الطبخ موعيب فاهمني يابابا.
لاصار زوجتك (متمردة) ماعندي لك حل.. دبر نفسك.
رااايق[ عدد التعليقات: 6791 ] نشر منذ 16 ساعة
ياااا بووووي خلها عنك *!!!
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روح مطعم وأفطر وريح نفسك من هالشكاوي ***!!!
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خير الله كثير برمضان وجبة أفطار بـ ( 10 وفيه بـ 15 وفيه بـ 20 و فيه بـ .. إلـ خ .. وعلى قد ميزانيتكـ ) بريال طبعاً *!
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و رجع حياة العزوبية وتذكر لأيام الخوالي ** (^_^) **
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وحط لك ربابة وأنشد ** ههههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8753 ] نشر منذ 16 ساعة
راجع حساباتك لم ترفض الطبخ من الباب للطاقه-شوف سوابقك -من قدم السبت يحصل الاحد-طلع شوكك بنفسك-