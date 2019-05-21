بسبب ” وجبة الإفطار ” .. رجل يشكو زوجته للشرطة

خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجل كويتي على تقديم شكوى بزوجته؛ في محاولة منه للضغط على زوجته كي تطبخ له ” وجبة الإفطار ” .

وعن التفاصيل، طلب الزوج من رجل الأمن بتقويم سلوك زوجته التي ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وأبدى رغبته في تسجيل قضية ضدها.

ومن جانبه، أخبره الضابط أن الواقعة لا تشكل قضية، وأن المخفر لا يملك حق تقويم سلوك زوجته، إذ إن هذا النوع من الشكاوى من عدم اختصاص المخفر.