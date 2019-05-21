الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف 2180 حالة بالمسجد الحرام في الثلث الأول من شهر رمضان

نايف السالم(صدى):

باشرت قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف مهام اعمالها بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة لتقديم العون المساعدة للمعتمرين والزوار .

واوضح قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني ان القوة تتشرف بالعمل لخدمة ضيوف الرحمن فهي تقوم بالخدمات الاسعافيه للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لأي متاعب ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية كما تقوم بمتابعة اجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار .

وأكد العقيد الشهراني أن قوة دعم الحرم الشريف مجهزه بكل مايلزم من معدات وتجهيزات و النقالات والعربات المتحركة لأعمال الاسعاف والاخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع او الاجهاد وكذلك تم تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة وأنه تم اعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم اضافة قوة مساندة للقوة الاساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام .

وأشار العقيد الشهراني أن هناك تعاون مشترك مابين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية ، حيث تم انقاذ واسعاف (2180)حاله اسعافية منذ بدايه شهر رمضان ونقل الحالات من قبل قوة الدفاع المدني بالحرم الى هذه المواقع لتقديم الاسعافات الأوليه والخدمات الصحية وتلقي العلاج اللازم.