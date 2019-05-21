جامعة الباحة تعلن شروط ومواعيد القبول للعام القادم

الباحة(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ .

وأوضحت العمادة أنه سيتم أستقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 20 / 10 / 1440 هـ، من خلال موقع الجامعة الالكتروني, و يستمر حتى مساء الخميس الموافق 30 / 10 / 1440هـ, منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: هنا .