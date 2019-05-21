‏” سعود الطبية ” تواصل فعاليتها الرمضانية بإقامة ” خيمة سابك التوعوية “

فيصل العنزي(صدى):

واصلت مدينة الملك سعود الطبية فعالياتها الرمضانية، بخيمة سابك التوعوية، والتي تنظمها المدينة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ضمن إطار الشراكة المجتمعية، بحضور نجم المنتخب السعودي السابق الكابتن ماجد عبدالله.

وضمت الخيمة تسعة أركان توعوية وهي: الأسنان، شؤون المرضى، الرعاية الصيدلية، التمريض، الجودة، الخدمة الاجتماعية، نموذج الرعاية الصحية، التثقيف الصحي ، العلاج الطبيعي.

وقدمت الأركان التسعة المعلومات الصحية للمرضى والمراجعين وتوزيع المنشورات التوعوية، بالإضافة إلى المسابقات والفقرات الترفيهية للأطفال .

وفي كلمته التي ألقاها، أكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الخدمة المجتمعية التي تسعى إليها مدينة الملك سعود الطبية .

وثمن د.العنزي جهود الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في تبنيها هذه الخيمة الرائعة، كما رحب بوجود النجم الكبير ماجد عبدالله الذي حضر رغم إصابته؛ فله كل الشكر.

في المقابل ، نوه مدير عام شؤون سابك خالد الحبردي بأن سابك مهتمة في جانب المسؤولية الاجتماعية تجاه وطننا الغالي، وتركز فيها من خلال أربع محاور من ضمنها محور الصحة العامة .