بالصور.. الفتاة الهاربة ” رهف ” : أصلا توني أدري إنه رمضان
سخرت الفتاة الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون، من منتقدي عدم ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان؛ حيث نشرت فيديو قالت فيه أن إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.
وأوضحت الفتاة الهاربة: ” لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان ” ، وذلك بعد الجدل الذي أثارته صورتها الأخيرة على حسابها في ثالث أيام شهر رمضان في أحد المكاتب مرتدية ملابس سوداء مكشوفة من منطقة الصدر ودون حجاب.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49437 ] نشر منذ يومين
أعوذ باالله
وجه يجيب الهم 😳
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يومين
الله يهديها …
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ يوم واحد
اقول
كم فلم سويتي
يا مايا خليفة
ولايق عليك من براطمك
وشكلك تموتي في العبيد
ح يزبطونك وتعرفين بعدين الابراج كلها
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ يوم واحد
مشغوله برفع رجولها ماتدرى كم عدد الزباين
الواقع[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يوم واحد
الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كفرك بدينه وازدراء ركن من أركان الإسلام لايزيد او ينقص من عظمة الخالق سبحانه وحسابك عسير بإذن الله في الدنيا والآخرة
زائر[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ يوم واحد
بــدوي طاح في مــريــس … من مزايـين الأبـل الا …………؟؟؟؟؟؟