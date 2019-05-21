بالصور.. الفتاة الهاربة ” رهف ” : أصلا توني أدري إنه رمضان

عادل الحربي(صدى):

سخرت الفتاة الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون، من منتقدي عدم ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان؛ حيث نشرت فيديو قالت فيه أن إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وأوضحت الفتاة الهاربة: ” لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان ” ، وذلك بعد الجدل الذي أثارته صورتها الأخيرة على حسابها في ثالث أيام شهر رمضان في أحد المكاتب مرتدية ملابس سوداء مكشوفة من منطقة الصدر ودون حجاب.