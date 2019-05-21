بالفيديو.. غسان السليمان يروي قصة جده الذي عمل كوزير للمالية 35 عاما

علي القحطاني(صدى):

تحدث رجل الأعمال غسان السليمان، عن قصة جده عبد الله السليمان، رجل الدولة والاقتصادي وأول وزير في المملكة في عهد الملك عبد العزيز.

وعن ذلك، أوضح ” السليمان ” لبرنامج ” الليوان ” المُذاع على ” روتانا خليجية ” أن جده كان قد هاجر إلى البحرين وعمل لدى عائلة الفوزان، الذين بعثوه إلى الهند ليعمل في محطة تتبع لهم هناك، وبقي بالهند إلى أن ترقى وأصبح مدير أكبر وأهم محطة لهم في بومباي.

وعن علاقة جده بالملك المؤسس وكيف اكتسب ثقته، قال ” غسان ” : ” كان شقيقه الأكبر محمد يعمل في ديوان الملك عبد العزيز، وأُصيب بالصمم متأثراً بإصابته في إحدى المعارك، فطلب منه الملك أن يحضر أخاه ليعمل بدلاً عنه ” .

وتابع: ” فعلاً حضر أخوه وعمل وكسب ثقة الملك عبدالعزيز، إلى أن عُيّن أول وزير في المملكة، حيث عين كوزير للمالية، ونجح في الملفات المسندة لوزارة المالية ” .

كما أشار إلى أن الوزراة كانت تدير وكالات الدفاع والنقل والمواصلات والحج والعمرة، مما جعل الملك يثق فيه كونه حقق طموح الملك في إدارة هذه الملفات، ليبقى جدة وزيراً لمدة 35 عاماً.