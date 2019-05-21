أحلام ترتدي الحجاب: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

أبوظبي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية ​أحلام، عن​ صورة قديمة لها وهي ترتدي العباءة السوداء والحجاب خلال شهر رمضان، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وقالت أحلام: ” كيف رضاكم عن عبادتكم في رمضان أمانة اللي يحس أنه مقصر يكتب واللي يحس أن يحاول ويحاول يكتب واللي يحس أنه بيجتهد أكثر يكتب ومن فيكم ختم القرآن في نص رمضان ومن فيكم بيختم في آخر رمضان ومن فيكم ختم أكثر من اللي ختمه يتقبل مني ومنكم ” .

واختتمت معلقة على الصورة: ” شهر رمضان قاعد يطير تخيلوا اليوم 15 اسعوا للدعاء والصلاه والقران واتركوا كل شي لله تعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله بشيئاً خيراً منه باذن الله ” .