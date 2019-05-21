بالفيديو.. ” المغامسي ” يشرح المقصود بمقولة ” أكلوني البراغيث “
كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال برنامج ” منابر النور ” المُذاع على قناة ” إم بي سي ” ، عن المقصود بجملة “ أكلوني البراغيث ” في اللغة .
وعن ذلك، قال ” المغامسي ” : ” من المفترض أن يقولوا أكلوهم ولكنها قيلت هكذا أكلوني البراغيث، فالأصل أن الفعل ليس له إلا فاعل واحد، هذا الأصل في الكلام، وجرد الفعل إذا ما أسند إلى اثنين أو جمع كجملة ” .
وتابع: ” سيبويه -رحمة الله عليه- قال في كتابه وأعلم أنه يوجد من العرب من يقولون ضربوني قومك فكأنهم جعلوا هذا علامة الفعل كما جعلوا التاء علامة التأنيث في قولهم قالت فلانة ” .
وأضاف: ” الآن تخريج سيبويه أفضل من تخريجاتهم جميعاً، سبحان الله فارسي ويفقه هذا الكلام في لغة العرب ” .
كما أوضح ” المغامسي ” أنه لا يمكن فهم كتاب الله ولا حتى الفقه إلا بعلم النحو وأن يكون ملمًا بلغة العرب؛ لأن الفقه غالبه مبني على آيات القرآن أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة
الشيخ صالح المغامسي
له برنامج جميل جدا
الله يوفقه ويسعده
برنامج منابر النور من تقديم الأخ العزيز
سلطان السعد
بعد صلاة العصر ويعاد بعد الفجر
اتمنى يستمر البرنامج هذا حتى في الأيام العاديه وعلى مدار السنة
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 15 ساعة
البرنامج على قناة mpc
الساعة الرابعة عصراً ويعاد الساعة٧ صباحاً
لمن يتابعه على التلفاز
ومن يتابعه مثلي على إذاعة mpc رادي
يتم عرضه الساعه الثانية وثلث بعد منتصف اليل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41001 ] نشر منذ 15 ساعة
طيب
عوافي[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 14 ساعة
جزاك الله خير …
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49433 ] نشر منذ 42 دقيقة
عفوآ السادسه صباحاً