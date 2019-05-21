” السدحان ” يدعو لنبذ التعصب وتشجيع العمل الجميل

الرياض(صدى):

دعا الفنان عبدالله السدحان، اليوم الثلاثاء، إلى تشجيع العمل الجميل في كل المهن، ومنها الرياضة والفن والابتعاد عن التعصب.

وقال السدحان: ” الفن والابداع هو كتلة واحدة قُدِمت من طرف أو من طرف آخر يبقى فن وابداع بالإمكانات المتاحة الفن ليس الهلال والنصر أو الاتحاد والأهلي، لنكون مع أحدهما، الفن للجميع يجب قبول الجيد منه بدون تحديد مصدره أو التحيز له ” .

وتابع: ” لا يمكن أن نتحيز لمحمد عبده متناسين إبداعات (طلال) أو العكس، أو عبدالحليم ووردة وغيرهم من فناني الإبداع والعطاء. الأخلاق والأدب من صفات وشيم المؤمنين “.

وأضاف عبدالله السدحان: ” الإساءة وقلة الأدب يجب أن نتجنبها عن كل المجتهدين إذا أردنا أن نقدم فنا راقيا، لكن للأسف (ماحولك أحد). للتذكير ترى حنا حديثي عهد بالفن “.