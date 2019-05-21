فرع وزارة العمل بالشمالية يحقق المركز الاول لرضا العملاء عن أداء مكاتب العمل

رافع فريح(صدى):

حقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية متمثلا بخدمة العملاء على المركز الاول في التقرير الشهري لشهر ابريل2019 م لرضا العملاء عن أداء مكاتب العمل، حيث يتم من خلال هذا التقرير استعراض أفضل وأقل مكاتب أداء بالنسبة لرضا العملاء من الفئات الرئيسية لمكاتب العمل، وكذلك رضا العملاء عن أداء مكاتب العمل بالنسبة للمناطق.

واطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قناة تفاعل وتواصل مهمة مع الجمهور المستفيد من الخدمات المقدمة لعملائها بمكاتب العمل، وذلك من خلال تقييم العميل نفسة للخدمة المقدمة له ومدى رضاه عنها وما هي الملاحظات إن وجدت سواء على سلوك الموظف أو على بيئة العمل والخدمات المتاحة له، وذلك من خلال رابط تقييم الخدمة يصل لجوال العميل ليتم التقييم من خلاله، يعقبه اتصال من المسوؤلين عن برنامج التقييم بالوزارة لتأكيد تقييم العميل وجدية رضاه عن الخدمة وبيئة العمل.وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تكوين علاقة متينة بينها وبين جمهورها، مبنية على معايير تعزيز وتقوية وتطوير هذه العلاقة لتتحقق الاستفادة للطرفين. حيث إن ميثاق رضا العميل هو الهدف الأساسي تجاه زوارها ومسؤوليات هؤلاء الزوار تجاه الخدمة التي يقدمها موظفوها بمكاتب العمل للمستفيدين من الخدمة المقدمة.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالحدود الشمالية أن كافة العاملين بمكاتب العمل بالشمالية يحرصون على انجاز كل المعاملات بشكل متكامل وبوقت قياسي وفقاً لتطلعات المواطنين مشدداً على اهمية الخطوات التي يقوم بها الزملاء من كافة الخدمات التي تشكل اهمية قصوى للمواطنين وفقاً لتوجيهات امير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان .