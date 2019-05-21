الشعب الإمارتي يترقب حفل زفاف أبناء حاكم دبي ..وترجيحات تكشف موعده

دبي(صدى):

يترقب المجتمع الإمارتي والعربي حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “حمدان ومكتوم وأحمد ” ، بعد الإحتفاء الواسع الذي شهده قد القران على الصعيدين الإعلامي والشعبي .

ومن المتوقع ان يتم حفل الزفاف بعد شهر من عقد القران وفقاً لأعراف الإمارات ، غير انه لم يتم اعلان موعده رسمياً حتى الآن .

ولم ينسى المدعودين فخامة الدعوات وذوقها الرفيع في عقد القران الذي تم في ايام الصيام المباركة ، إذ تم توزيع الحلوى العمانية اللذيذة مع بطاقات الدعوى قصداً لإفطار الصائمين عليها .

كما ضمت الدعوة أواني ذهبية كبيرة اللون مملوءة بالحلوة العمانية، وتم وضعها في صندوق كبير تم تطريز دعوة عقد القران عليه، وفقاً لمربية شهيرة بالأسرة الحاكمة .

الجدير بالذكر ان ولي عهد دبي الشيخ حمدان عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم .