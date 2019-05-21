” وقت اللياقة ” تختتم بطولة التحدي الرمضانية للسباحة

محمد السعران(صدى):

توج علي عون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالمملكة (الوسطى والشرقية والغربية) إضافة الى دبي ورأس الخيمة في الامارات واستمرت لمدة 10 يوماً بمشاركة 1200 سباحاُ، وذلك بحضورعلي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الانشطة الرياضة.

حيث توج اللاعب يحيى بن شقرون من مركز الندى بذهبية السباحة 50 م فراشة و عبد الله الحربي بذهبية سباحة 50م حرة من مركز الشافعي ومحمد مسعودي 50صدر من مركز الياسمين و اسامة لافي بدهبية 50 م ظهر من مركز الياسمين.

من جانبه أشاد علي عون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة, معرباً عن شكره للإدارة الرياضية وكل من ساهم في انجاح البطولة التي أفرزت العديد من المواهب, مؤكداً أن مثل هذه البطولات تشكل رافداً للرياضة السعودية.