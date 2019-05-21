أمانة الشرقية تستبدل 16 ألف فانوس بتقنية الـ LEDفي حاضرة الدمام

فيصل العنزي(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع شركة ترشيد مؤخراً مبادرة استبدال أعمدة فوانيس الإنارة إلى إنارة تعمل بتقنية الـLED في حاضرة الدمام من خلال الإدارة العامة للكهرباء والإنارة في وكالة التعمير والمشاريع والتي بدأت عملية الاستبدال، حيث بلغت نسبة ما تم استبداله في الحاضرة حتى الآن نسبة 13% بمجموع 16 ألف فانوس.

كما ستقوم الإدارة العامة للكهرباء والإنارة باستبدال ما مجموعه 115 ألف فانوس في حاضرة الدمام ( الدمام – الخبر – الظهران )، والتي انطلقت منذ شهر وتستمر حتى يتم تغطية كامل الحاضرة، فيما سيتم تعميم هذه المبادرة على البلديات المرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية.

وتهدف الأمانة من مبادرة الاستبدال إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي تصل ما بين 60- 70%، و ستستغرق عملية الاستبدال حوالي السنة ليتم تغطية كامل الحاضرة كمرحلة أولى، ليتم الانتقال بعدها للبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية.

وكشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن المبادرة لها أهمية كبيرة وذلك من أجل ترشيد استهلاك التيار الكهربائي من جانب ومن جانب آخر فإن العمر الافتراضي للفوانيس الجديدة التي تعمل بتقنية الـ LEDتصل الى 8 سنوات ولا يحتاج للصيانة، كما هو الحال للفوانيس العادية الموجودة حالياً والتي تحتاج صيانة كل 3 – 4 أشهر.

ونوه ” الصفيان ” بقوله بأن الشوارع الجديدة في الأحياء الجديدة سيتم اعتماد تركيب فوانيس ال LED مباشرة حتى نصل لمرحلة نكون قد قمنا بتركيب هذه الفوانيس الجديدة في جميع شوارع وأحياء المنطقة الشرقية ليتم ترشيد التيار الكهربائي من جهة وتوفير أعمال الصيانة للفوانيس من جهة أخرى.