اكتشاف أسباب ارتباط القهوة بدخول المرحاض كثيرا.. ” الكافيين برئ “
كشفت دراسة حديثة لجامعة تكساس عن الأسباب الحقيقية لزيادة الحاجة إلى دخول المرحاض للأشخاص المواظبين على تناول القهوة .
ووفقاً لصحيفة ميرور ، فقد اكد الباحثون ان الكافيين الموجود بالقهوة غير مرتبط بهذا الأمر إذ تم تجربة المشروب منزوع الكافيين على الفئران وكان له نفس التأثير .
واضافت الدراسة ان القهوة كان لها خصائص مستقلة عن الكافيين الموجود بها إذ ظهر على الفئران تغيرات كبيرة بالأمعاء والقولون كما كان هناك تراجع كبير في نمو البكتيريا .
واكد الباحثون على ضرورة اجراء مزيد من البحوث في هذا الشأن ، لافتين إلى امكانية استخدام القهوة كعلاج للإمساك .
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يومين
قهوة الصباح لا بد منها تحت اي ظرف …
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يومين
الحمد لله والشكر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يومين
الحمد لله والشكر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,