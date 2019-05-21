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اكتشاف أسباب ارتباط القهوة بدخول المرحاض كثيرا.. ” الكافيين برئ “

اكتشاف أسباب ارتباط القهوة بدخول المرحاض كثيرا.. ” الكافيين برئ “
واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لجامعة تكساس عن الأسباب الحقيقية لزيادة الحاجة إلى دخول المرحاض للأشخاص المواظبين على تناول القهوة .

ووفقاً لصحيفة ميرور ، فقد اكد الباحثون ان الكافيين الموجود بالقهوة غير مرتبط بهذا الأمر إذ تم تجربة المشروب منزوع الكافيين على الفئران وكان له نفس التأثير .

واضافت الدراسة ان القهوة كان لها خصائص مستقلة عن الكافيين الموجود بها إذ ظهر على الفئران تغيرات كبيرة بالأمعاء والقولون كما كان هناك تراجع كبير في نمو البكتيريا .

واكد الباحثون على ضرورة اجراء مزيد من البحوث في هذا الشأن ، لافتين إلى امكانية استخدام القهوة كعلاج للإمساك .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يومين

قهوة الصباح لا بد منها تحت اي ظرف …

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