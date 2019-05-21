زوجان نسيا ” رضيعهما ” داخل سيارة أجرة

برلين(صدى):

نسى رجل وزوجته طفلهما المولود حديثًا في سيارة أجرة أقلتهم من المستشفى إلى المنزل، بمدينة ” هامبورغ ” الألمانية.

وعن التفاصيل، قام والد الطفل بإخراج أخ الرضيع وهو طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا من السيارة، لكنهما نسيا الرضيع نفسه ودفعا أجر السائق وودعاه.

حيث أدرك الزوجان أن ” الرضيع ” مفقود ” بعدما مضت سيارة الأجرة، وفشلت محاولة الأب بالوصول إلى سيارة الأجرة

في حين قام سائق السيارة بركن سيارته في مرآب تحت الأرض للذهاب لتناول طعام الغداء، وبينما كان يهم للخروج من عربته أعلن الرضيع عن وجوده، وسارع السائق بالاتصال بالشرطة التي جمعت شمل الطفل مع والديه.