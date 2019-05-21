تكريم 16 لاعبة في أكاديمية المبارزة

محمد السعران(صدى):

اختتمت فعاليات البطولة الرمضانية للأكاديمية الأولمبية للمبارزة للسيدات في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبه، بحضور فيصل الدوسري عضو الاتحاد السعودي للمبارزة وعبدالله السنيد المدير التنفيذي للاتحاد، ولمى الفوزان عضو لجنة اللاعبات السعوديات في اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إضافة الى حضور أولياء أمور اللاعبات.

وشهد الحفل تكريم المشاركات في الأكاديمية اللاتي انتظمن في التدريبات طوال الفترة الماضية، بحضور العنود الحرقان مديرة العلاقات النسائية في الاتحاد، الى جانب اشراف لجنة المنتخبات ومدربي المنتخبات السعودية.

وتستأنف تدريبات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة للسيدات يوم الأحد التاسع من يونيو المقبل، الجدير بالذكر أن برنامج الأكاديمية يقام في مدن الرياض وجدة والدمام.