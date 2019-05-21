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” المحتال “.. مارادونا غاضب من فيلم عن حياته

” المحتال “.. مارادونا غاضب من فيلم عن حياته
طلال الغامدي(صدى):

أعرب أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، عن غضبه من فيلم وثائقي يتناول حياته يحمل اسمه ” المتمرد والبطل والمحتال” ؛ مطالبًا بمقاطعته.

واعترض مارادونا على كلمة “المحتال”؛ حيث قال: ” لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف كرة القدم ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص”.

وأضاف: ” إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه ” .

وأوضح آصف كاباديا مخرج الفيلم، في وقت سابق، إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله، متابعًا: ” هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له “.


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