بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا 1 يفارق الحياة

نواف السالم(صدى):

فارق بطل العالم السابق للفورمولا 1 النمساوي نيكي لاودا، أمس الاثنين، الحياة عن سن الـ70 من العمر؛ بعدما ترك بصمته في عالم الفورمولا واحد، الذي اختاره ضد رغبة والده الثري جدا، بدقة تحضيراته وتصميمه في القيادة.

وكان لاودا، أسطورة الحلبات، قد اقترب من الموت في عام 1976، بعد تعرضه لحادث مروع على حلبة نوربورغرينغ، أدى الى إصابته بحروق بالغة؛ حيث اشتعلت النيران في سيارته بعد خروجه عن الحلبة، ويدين ببقائه على قيد الحياة إلى تدخل السائقين الآخرين.

ونال لقبه العالمي الأول من ثلاثة في مسيرته عام 1975، قبل أن يتعرض للحادث المروع. واعتُقِد بأن لاودا سيفارق الحياة بعد الحادث، لكنه عاد خلف المقود في وقت لاحق من الموسم ذاته بعدما غاب عن ثلاثة سباقات فقط؛ثم توج بلقبه الثاني عام 1977 والثالث الأخير عام 1984.