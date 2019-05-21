بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا 1 يفارق الحياة
فارق بطل العالم السابق للفورمولا 1 النمساوي نيكي لاودا، أمس الاثنين، الحياة عن سن الـ70 من العمر؛ بعدما ترك بصمته في عالم الفورمولا واحد، الذي اختاره ضد رغبة والده الثري جدا، بدقة تحضيراته وتصميمه في القيادة.
وكان لاودا، أسطورة الحلبات، قد اقترب من الموت في عام 1976، بعد تعرضه لحادث مروع على حلبة نوربورغرينغ، أدى الى إصابته بحروق بالغة؛ حيث اشتعلت النيران في سيارته بعد خروجه عن الحلبة، ويدين ببقائه على قيد الحياة إلى تدخل السائقين الآخرين.
ونال لقبه العالمي الأول من ثلاثة في مسيرته عام 1975، قبل أن يتعرض للحادث المروع. واعتُقِد بأن لاودا سيفارق الحياة بعد الحادث، لكنه عاد خلف المقود في وقت لاحق من الموسم ذاته بعدما غاب عن ثلاثة سباقات فقط؛ثم توج بلقبه الثاني عام 1977 والثالث الأخير عام 1984.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يومين
بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا 1 يفارق الحياة الموت لايفرق بين بطل ملاكمة مصارعة تيكوندو كارتيه كمال اجسام غني مليونير فقير مديونير انت في طائرة في الجو او يخت فاخر في اعالي البحار او عايش في قصر او في ناطحة سحاب او في عشة او في بيت شعبي (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يومين
كان متمكن في القياده …
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين
يزيد الراجحي متمكن ايضا لاكن هذه الرياضة خطيرة جدا وعقوبها وخيمة تؤدي للموت فورا نصحنا اخونا في الله يزيد ان يعتزل هذه الرياضة الخطيرة خاصة بعد رالي قبرص وانقلاب سيارته وتحطمها ونقل يزيد للمستشفي بحالة يرثي لها وانا مستغرب دخول فتيات سعوديات خليجيات لهذه الرياضة الخطرة علي اروحاهم الامير عبد العزيز تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة كان احد ابطال سباقات الفورمولا سابقا وتركها واعتزلها اخيرا
عاشق الفورملا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يوم واحد
اتتذكر من الابطال العرب في رياضات الفورملا والرلايات سابقا القطري الهاجري زوج الفنانه احلام والامارتي بن سليم والسعودي باخشاب وحاليا يزيد الراجحي حقق عدة بطولات وانجازت عالمية في عدة دول عالمية اتذكر منها في روسيا وايطاليا وفرنسا ومصر والامارت والسعودية ايضا ورلي دكار هو الاشهر وننتظر رالي دكار التي سوف تقام قريبا في السعودية اعتقد انها اوخر 2020 والله اعلم