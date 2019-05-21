ابنة أحد ركاب الطائرة الماليزية المفقودة: والدي لا يزال على قيد الحياة

كوالالمبور(صدى):

كشفت ” ليزا ” ، ابنة أحد الركاب على الطائرة الماليزية المفقودة من عام 2014، عن مفاجأة صادمة عن اختفاء الطائرة التي كان على متنها نحو 240 راكباً.

وعن ذلك، قالت ” ليزا ” أن والدها ضائع في خطف الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، مبينة أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأضافت: ” منذ 8 مارس 2014، لم أرَ والدي، ولم أسمع منه شيئاً، وهذا دليل على أنه لم يمت، كل ما يمكنني فعله هو عدم فقدان الأمل ” .

وتابعت: ” لم يتم العثور على حطام الطائرة، لذلك لا يمكنني التأكيد بأنها تحطمت، كل ما يمكنني فعله هو التشبث بالأمل في إنقاذ الناس الذين كانوا على متنها ” .

وتُعد رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 واحدة من أبرز أسرار الطيران في العالم، إذ اختفت منذ أكثر من 5 سنوات، حيث اختفت الطائرة الماليزية المنكوبة عن شاشات الرادار في 8 مارس 2014، عندما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين، ولم يعثر لها على أثر حتى الآن.