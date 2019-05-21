الأمير مشعل بن ماجد يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة رتبته الجديدة

جدة(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد .

وهنّأ سموه العميد السبيعي ، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن .‬

وعبّر العميد السبيعي عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ولسمو محافظ جدة على هذه اللفته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي .