الأمير مشعل بن ماجد يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة رتبته الجديدة
قلد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد .
وهنّأ سموه العميد السبيعي ، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن .
وعبّر العميد السبيعي عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ولسمو محافظ جدة على هذه اللفته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي .
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يومين
بالتوفيق ان شاء الله …
ابو خالد[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يومين
نهنئ العميد السبيعي علي رتبته الجديده متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن .
نتمني من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة البداء في توسعة وتطوير الوجهات البحرية في الكورنيش وكورنيش ابحر ايضا لان اصبح الكورنيش مكتظا و مزدحما وانشاء مواقف للسيارت تسع لاعداد كبيرة منها وممشي ومضمار رياضي للركض والمشي لاعداد كبيرة من هوة ممارسة هذه الرياضة الشيقة