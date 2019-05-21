سبب نقل مباراة النصر وذوب آهن الإيراني من العراق
كشف مدير ملعب كربلاء الدولي بالعراق مهند الجراح، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب الرئيسية وراء نقل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من ملعب كربلاء.
وأوضح ” الجراح ” أن ذلك جاء استجابة لطلب من نادي ذوب آهن؛ لافتًا إلى أن بعثة النصر كانت جاهزة للمغادرة إلى كربلاء، إلا أن إدارة الملعب علمت أن إدارة نادي النصر تلقت خطاباً من الاتحاد الآسيوي يفيد بتأجيل ونقل المباراة، وذلك وفقًا لموقع ” العربية. نت “.
وأكد مدير ملعب كربلاء أن الجميع كانوا بانتظار مشاهدة النصر يلعب في كربلاء؛ فيما كان الاتحاد الآسيوي قد قرر، أمس الاثنين، نقل مباراة ذوب آهن وضيفه النصر في إياب دور المجموعات من دوري أبطال آسياً التي كانت مقررة اليوم بملعب كربلاء بالعراق إلى مكان آخر، وتأجيل موعدها لموعد جديد لم يعلن عنه.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ يومين
نقل مباراة ذوب آهن وضيفه النصر في إياب دور المجموعات من دوري أبطال آسياً التي كانت مقررة اليوم بملعب كربلاء بالعراق إلى مكان آخر، وتأجيل موعدها لموعد جديد لم يعلن عنه.اعتقد بسبب الاوضاع الامنية غير مستقرة قبل عدة ايام اطلاق عدة صواريخ علي السفارة الامريكية ببغداد غير التهديدات الايرانية بسبب وجود القوات الامريكية الكبيرة في الخليج العربي اقترح نقلها لابو ظبي ملعب الشيخ زايد افضل
انسان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
صحيفة صدى لم تذكرون السبب؟ مع ان العنوان غير ذلك؟بالفعل الحيوان طول عمره حيوان