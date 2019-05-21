للجنسين.. وظائف شاغرة في ريسبونس بلس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء والرجال في الدمام.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض أخصائي – للنساء والرجال: يشترط في المتقدم اجتياز امتحان البروميتريك السعودي؛ فضلًا عن فني تمريض – رجال فقط: يشترط في المتقدم اجتياز امتحان البروميتريك السعودي.

ودعت الشركة المهتمين إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] / [email protected] او التواصل على الارقام الآتية: 0536750008