” بن مساعد ” عن دعمه للهلال: مشورة ونصح فقط وليس دعم مادي

نواف السالم(صدى):

صرح الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، بأنه لم يقدم دعماً مادياً لنادي الهلال منذ تخليه عن رئاسته التي استمرت 6 سنوات.

حيث أشار ” بن مساعد ” إلى أن الدعم الذي قدمه للنادي ليس دعماً مادياً، إنما يتمثل فقط في تقديم المشورة والنصح عندما يطلب منه أو إذا اقتضى الأمر.

كما ذكر أنه قدم النصح في الجزء الأخير من الموسم بعد مباراة نهائي البطولة العربية، مبينًا أنه الآن ليس أكثر من مشجع محب لنادي الهلال.

وجاء ذلك بعدما قدم رئيس نادي الهلال المستقيل الأمير محمد بن فيصل الشكر لعددٍ من الشخصيات أشار أنهم قدموا له الدعم ودعموا نادي الهلال إبان رئاسته، وذكر بينهم اسم الرئيس الأسبق لنادي الهلال وعضو هيئة الشرف الأمير عبد الرحمن بن مساعد.