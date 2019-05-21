بالفيديو.. سقطة إخراجية بمسلسل العاصوف تتسبب في سخرية عارمة
تسببت خطأ إخراجي في سقطة درامية غير متوقعة لمسلسل ” العاصوف ” الذي يعرض في رمضان الحالي رغم نجاحه الكبير منذ بداية العرض .
وكشف المتابعون عن ظهور سيارة جيب حديثة موديل 2018 او 2019 في المسلسل الذي من المفترض ان يصور حقبة السبعينيات بالمملكة .
وواجه المسلسل سخرية واسعة من رواد موقع التواصل الإجتماعي ، فقال احدهم : من أخطاء مسلسل العاصوف، الحلقة ١٣ الدقيقة 45:05، وسخر قائلا: جيب باترول بلاتينيوم .
وقال آخر : العاصوف ظهور جيب نيسان باترول جديد موديل 2019 في مشهد من مسلسل العاصوف الحلقة .
بينما غرد احدهم ساخراً : العاصوف وخسرانين عليه فلوس والمسلسل يتكلم عن زمن قبل القرن الجديد وأخرتها جيب باترول موديل .
الجدير بالذكر ان المسلسل من بطولة ناصر القصبي ، وعبد الإله السناني ، وحبيب الحبيب ، وريم عبد الله وغيرهم من النجوم ، ومن تأليف عبد الرحمن الوابلي واخراج المثني صبح وطارق رزق.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
ههههههه
بطلة ببجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههه
يالتفاهه كيف تبونها يغيرون كل شىء للسبعينيات اهم شىء المضمون جت ع سيارة واقفة كاد لاترى تدورون الزله
الله يكبرها هههههههه
حمد ااسويداني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة
والله مدري كيف تفكيرهم وقفة ع السيارة طيب تدرون انه تمثيل وتصوير احداث السبعينات طيب وكلنا نعرف ان الي اغلب الممثلين الي به ما كانوا باالسبعينات .. عطونا شوي فكر حضاري بدل صناعة بلبله
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههه
ناس تافهه وفاضيه .
تركتو المضمون ، وركزتو على السياره الواقفه !!!!
فعلن هذا يدل على الفضاااوه الشديده لدى بعض الناس .
مو بس فضاوة وقت وبس الا فضاوة وقت وعقل !!!!
ياليت هاللي يدققون في كل شي.
يدقوقون على انفسهم شوي ويشوفون تصرفاتهم وتعاملهم مع ربهم ومع الناس!!!
شي عجيب والله!
احمد العنزي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
هذا اسمة نقد فني مو اسمة فضاوة الناقد الفني يحمل شهادة باختصاصة يشوف اخطاء التصوير والسناريو وكل مايخص المسلسل او الفلم حتى اقوى الافلام العالمية طلعوا فيها اخطاء اخراجية
سعودي رمز الفخر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
سلام عليكم
من فضله من تابع السخافات هذي ولله الحمد
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 10 ساعات
الخطأ وارد في كل شئ …
ديمة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
هل المخرج مسلم