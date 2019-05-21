بالفيديو.. سقطة إخراجية بمسلسل العاصوف تتسبب في سخرية عارمة

الرياض(صدى):

تسببت خطأ إخراجي في سقطة درامية غير متوقعة لمسلسل ” العاصوف ” الذي يعرض في رمضان الحالي رغم نجاحه الكبير منذ بداية العرض .

وكشف المتابعون عن ظهور سيارة جيب حديثة موديل 2018 او 2019 في المسلسل الذي من المفترض ان يصور حقبة السبعينيات بالمملكة .

وواجه المسلسل سخرية واسعة من رواد موقع التواصل الإجتماعي ، فقال احدهم : من أخطاء مسلسل العاصوف، الحلقة ١٣ الدقيقة 45:05، وسخر قائلا: جيب باترول بلاتينيوم .

وقال آخر : العاصوف ظهور جيب نيسان باترول جديد موديل 2019 في مشهد من مسلسل العاصوف الحلقة .

بينما غرد احدهم ساخراً : العاصوف وخسرانين عليه فلوس والمسلسل يتكلم عن زمن قبل القرن الجديد وأخرتها جيب باترول موديل .

الجدير بالذكر ان المسلسل من بطولة ناصر القصبي ، وعبد الإله السناني ، وحبيب الحبيب ، وريم عبد الله وغيرهم من النجوم ، ومن تأليف عبد الرحمن الوابلي واخراج المثني صبح وطارق رزق.