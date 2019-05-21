” العمل ” تكشف موقف زوج المواطنة الأجنبي من المهن المقصورة على السعوديين
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لزوج المواطنة غير السعودي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة قائلًا: ” هل المقيم المتزوج من سعودية يشتغل في الوظايف التي تم توطينها؟”.
وأجابت خدمة العملاء: ” عزيزي العميل: لا يُسمح لزوج المواطنة غير السعودي، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابه ضمن متطلبات التوطين.. سعدنا بخدمتك”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين
يعني الزوجه ما تشفع له ليحصل على وضيفه
طيب يمكن يطلق المواطنه ويتركها مع اولادها ويعود لبلده
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين
لا يُسمح لزوج المواطنة غير السعودي، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابه ضمن متطلبات التوطين خلاص يشتغل سواق للهانم اذا كانت موظفة او مدرسة او طبيبه من دون راتب يكفي انه زوج مواطنة
العدناني[ عدد التعليقات: 2649 ] نشر منذ يوم واحد
اللي قاعدين يتونسوا
تراها مواطنة ولها حرمة وحشمة