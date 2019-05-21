” العمل ” تكشف موقف زوج المواطنة الأجنبي من المهن المقصورة على السعوديين

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لزوج المواطنة غير السعودي بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة قائلًا: ” ‏هل المقيم المتزوج من سعودية يشتغل في الوظايف التي تم توطينها؟”.

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وأجابت خدمة العملاء: ” ‏‎عزيزي العميل: لا يُسمح لزوج المواطنة غير السعودي، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابه ضمن متطلبات التوطين.. سعدنا بخدمتك”.