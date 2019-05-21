بعد فقدانه 12 يوما.. العثور على مفقود الربع الخالي متوفي
عثرت الفرق التطوعية على مفقود الربع الخالي متوفى فجر اليوم، وذلك بعد اختفائه منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.
وكان فريق إنجاد قد استعد لإنقاذ مواطن تائه في جنوب شرق الربع الخالي، بأكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية.
وتعود الواقعة إلى تلقي فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فقدان مواطن، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين
بعض الناس يرمي بروحه الى التهلكه بدون سبب
رحمه ااه وغفر له
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له يحسب نفسه انه عنده مفخرة الارض جيب تايوتا لاندكروزر بيعبر الربع الخالي من اوله لاخره مادري ان الربع الخالي ماله اول ولا اخر
fares[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ يومين
الله يرحمه ويغفر له
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه …
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه ويغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله .. آمين ,,