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بعد فقدانه 12 يوما.. العثور على مفقود الربع الخالي متوفي

بعد فقدانه 12 يوما.. العثور على مفقود الربع الخالي متوفي
عادل الحربي(صدى):

عثرت الفرق التطوعية على مفقود الربع الخالي متوفى فجر اليوم، وذلك بعد اختفائه منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

وكان فريق إنجاد قد استعد لإنقاذ مواطن تائه في جنوب شرق الربع الخالي، بأكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية.

وتعود الواقعة إلى تلقي فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فقدان مواطن، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض.

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين

بعض الناس يرمي بروحه الى التهلكه بدون سبب
رحمه ااه وغفر له

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يومين

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له يحسب نفسه انه عنده مفخرة الارض جيب تايوتا لاندكروزر بيعبر الربع الخالي من اوله لاخره مادري ان الربع الخالي ماله اول ولا اخر

[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ يومين

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحمه …

[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله .. آمين ,,

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