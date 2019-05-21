بعد فقدانه 12 يوما.. العثور على مفقود الربع الخالي متوفي

عادل الحربي(صدى):

عثرت الفرق التطوعية على مفقود الربع الخالي متوفى فجر اليوم، وذلك بعد اختفائه منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

وكان فريق إنجاد قد استعد لإنقاذ مواطن تائه في جنوب شرق الربع الخالي، بأكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية.

وتعود الواقعة إلى تلقي فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فقدان مواطن، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان، وحُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض.

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