بالفيديو.. ملابسات جلسة استماع المنشطات لفهد المولد.. ” رفض فتح العينة B “
كشفت مصادر اعلامية عن ملابسات جلسة استماع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لأقوال لاعب المنتخب الوطني ونادي الإتحاد فهد المولد .
ووفقاً لبرنامج الديوانية المذاع على القناة السعودية الرياضية ان “المولد ” رفض فتح العينة ” B” الثانية خلال جلسة الإستماع .
فيما اظهر مقطع فيديو تم التقاطه اثناء خروج ” المولد ومحاميه ” فهد بارباع ” من الجلسه مسرعين ، وقد رفض الأخير التعليق مؤكداً ان القضية لا زالت منظورة .
ومن المتوقع حال ثبوت المادة المنشطة بنسبة لا تتجاوز 1% ان تصل فترة ايقاف اللاعب لمدة 6 أشهر .
ومن المقرر ان يصدر القرار خلال 24 ساعة ، وللاعب حق التظلم او الإستئناف خلال 21 ساعة من القرار .
وكان المولد قد خضع للتحقيق امام اللجنة بعد ايقافه لثبوت تواجد مادة محظورة في العينة التي أخذت منه عقب مباراة فريقه الدورية أمام نادي النصر والتي انتهت بفوز الإتحاد .
اوف سايد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ يوم واحد
مخزي ومتلطم عشان ما نشوف وجهه
لا وفي المباراة مسوي ميسي على نجوم العالمي وهو بالعن المخدرات
الضحية العالمي الذي أقصي من الكأس بفضيحة المنشطات
من يعوض العالمي
كرة القدم السعودية : منشطات فضائح رشاوى عمولات لوبيات
تركي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يوم واحد
من بعد اليوم ماحنشوف لاعبي الاتحاد مثل اول بالنشاط والفرفره لانهم سيخافون .
ليلى[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يوم واحد
مااصابكم فهو بسبب تعرضكم لولدة عبدالرزاق حمد الله
اتي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يوم واحد
انسى وضعك يافهد المولد ولن تلعب مثل اول بالحيويه ووضعك حيكون نيله انت وفريقك وخلي فريق الطواقي ينفعكم
ماوكلي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ يوم واحد
فهد المولد
سالم الدوسري
ياسر الشهراني
البريك
قوميز
كنو
داكوستا
ادواردو
الكسندر بريوفتش
روماريو
نواف العابد
نجوم الموسم
خالد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ يوم واحد
بفضل المنشطات
ههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ يوم واحد
ليش تضيع مستقبلك من اجل منشطات مؤذية يا المولد
ماوكلي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ يوم واحد
خالد صح عليك
و مكشوفين بالعين المجرده بدون تحليل
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت طلب فتح العين تفتك منه هالمصروع بس مدرسينه صح والا كان طقها 4 سنوات