بالفيديو.. ملابسات جلسة استماع المنشطات لفهد المولد.. ” رفض فتح العينة B “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر اعلامية عن ملابسات جلسة استماع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لأقوال لاعب المنتخب الوطني ونادي الإتحاد فهد المولد .

ووفقاً لبرنامج الديوانية المذاع على القناة السعودية الرياضية ان “المولد ” رفض فتح العينة ” B” الثانية خلال جلسة الإستماع .

فيما اظهر مقطع فيديو تم التقاطه اثناء خروج ” المولد ومحاميه ” فهد بارباع ” من الجلسه مسرعين ، وقد رفض الأخير التعليق مؤكداً ان القضية لا زالت منظورة .

ومن المتوقع حال ثبوت المادة المنشطة بنسبة لا تتجاوز 1% ان تصل فترة ايقاف اللاعب لمدة 6 أشهر .

ومن المقرر ان يصدر القرار خلال 24 ساعة ، وللاعب حق التظلم او الإستئناف خلال 21 ساعة من القرار .

وكان المولد قد خضع للتحقيق امام اللجنة بعد ايقافه لثبوت تواجد مادة محظورة في العينة التي أخذت منه عقب مباراة فريقه الدورية أمام نادي النصر والتي انتهت بفوز الإتحاد .