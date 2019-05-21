بالفيديو.. الكلمة الطيبة صدقة: عوّد لسانك على التعبير عن الحب
تعتبر الكلمة الطيبة حيَّةٌ نابضة، لا تموت ولا تذوي، لأن بذورها تنبت في النفوس المؤمنة الثابتة على الإيمان، المتجددة بتجدد الأجيال، التي تعرف حقيقة وجودها ومعالم طريقها؛ لذلك فيجب أن تعود لسانك على التعبير عن الحب والاعتذار إذا لزم الأمر.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لأمته فظًا غليظًا، بل كان سهلًا سمحًا، لينًا، دائم البشر، يواجه الناس بابتسامة حلوة، ويبادرهم بالسلام والتحية والمصافحة وحسن المحادثة، علَّمنا أدب التخاطب وعفة اللسان.
وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ” الكلمة الطيبة صدقة ” كما قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وأنها تحجب المؤمن من النار؛ ففي حديث عمر بن حاتم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ” اتّقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ” (رواه أحمد في مسنده).
وفي السياق نفسه، تعد الكلمة الطيبة شعبة من شعب الإيمان؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ” (متفق عليه).
وتتحق بالكلمة الطيبة المغفرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ” إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام ” (رواه الطبراني)، بل إن الكلمة الطيبة سبب في دخول الجنة؛ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن ألان الكلام ” الحديث (رواه أحمد في مسنده).
خالد الزواري[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ يومين
ديننا كله حب ومحبه
ليلى الربيعان[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يومين
من لانت كلمته وجبت محبته❤❤
نوال[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ يومين
فيديو واخراج مره حلو والكلام احلى شكرا لكم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
اللهم ادم المحبه والتسامح والاخلاق الزينه بيننا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8753 ] نشر منذ يومين
الحب اساس الحياه-كل مخلوق يحب ولا يعرف الكره ولا البغض من جبلته وطبعه اساساً الحب -ولا يكون عكس ذلك الا مع بداية المؤثرات والتاثيرات السلبيه التي يتعرض لها وبقدرها يكره اويكون العكس يحب-
والدليل لو وجد من يكره او يحقد اسلوب طيب ومعامله حسنه يرجع الى اصله الطيب-وهوا الحب-
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
الكلمه الطيبه لها مفعول السحر في نفس المتلقي …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5622 ] نشر منذ يوم واحد
إن من الكلام ما هو أشد من الحجر , وأنفذ من وخز الإبر , وأمر من الصبر , وأحر من الجمر , وإن من القلوب مزارع , فازرع فيها الكلمة الطيبة , فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها.
من أقوال لقمان الحكيم،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,
,, التحلي باالأخلاق النبوية السمحه ، طريق النجاح والأرباح في كل حال .. ولا شك ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد
{ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }