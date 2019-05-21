بالفيديو.. ” غسان السليمان ” يكشف ملابسات عرض الأزياء الذي تسبب في إقالته

نايف السالم(صدى):

كشف ” غسان السليمان ” الرئيس السابق للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” عن ملابسات واقعة ” عرض الأزياء ” التي تسببت في اعفائه من مناصبه بوزارة التجارة والإستثمار بعد الضجة التي سببتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد ” السليمان ” في حوار مع برنامج ” الليوان ” على قناة ” روتانا خليجية ” انه ليس نادماً على تعامله مع الموضوع حينذاك .

وأبان خلال حديثه ان الهيئة استجابت لدعوة لرعاية افتتاح مركز لتريب الكفاءات الوطنية في مجال التجميل تشرف عليه رائدة اعمال طموحة ومن عائلة محافظة .

وقال ان الهيئة اطلعت جيداً على برنامج الإفتتاح ولم يكن يشوبه اي شئ غير انه لم يكن به عرض ازياء ، ومر الافتتاح بالفعل بسلام على مدى ساعة ونصف عدا آخر دقيقتين اشتمل على عرض مواد تجميل وليس عرض ازياء كما اشيع .

وتابع ان الهيئة لم تتدخل في تنظيم العرض وانه فضَل عدم احداث ضجة والإنسحاب من الإفتتاح لأنه في مجمله كان جيد كما انه كان يأمل في توفير وظائف نسائية بالمجال الذي تسعى الوزارة لتوطينه خاصة وانه رئيس لهيئة توليد الوظائف .

واختتم بأنه فؤجي بتلك الضجة على مواقع التواصل بعد تصوير العرض ونشره عن سوء فهم منهم ، إلا انه غير نادم على تعامله مع الإفتتاح على الإطلاق .