بعد شحنة الأسلحة.. وصول سفينة محملة بالإرهابيين إلى ليبيا من تركيا

طلال الضوي(صدى):

تستمر تركيا في دعمها للإرهاب دون خجل، وتحاول تخريب البلاد العربية بمساعدة قطر؛ حيث قال أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطني، العقيد أبو بكر البدري، أن الباخرة التركية ” أمازون “، التي رسَت قبل أيام بميناء العاصمة طرابلس، كانت تحمل أعدادًا كبيرة من الإرهابيين.

وأوضح ” البدري ” أنه من ضمنهم عناصر تنظيم “داعش ” الإرهابي؛ لافتًا إلى أن شحنة المدرعات التي أُعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق؛ كانت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية.

وأكد أن الشحنة احتوت أيضاً على كميات من الأسلحة والذخائر التي قدّمتها تركيا كدعم للمجموعات المسلحة في طرابلس، في معاركهم ضد الجيش الليبي؛ فيما تأتي الشحنة التركية بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة طرابلس، التي أعلن الجيش الليبي بدء عملية تحريرها من المليشيات قبل أسابيع، هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا؛ مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، سينتهي فور تحريرها.