للمقبلين على السفر.. طريقة بسيطة لمعرفة الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسعى بعض الأشخاص المقبلين على السفر للتأكد من إمكانية السفر لدولة ما دون تأشيرة من عدمها، لذا وفي هذا السياق سنطلعك على طريقة بسيطة يمكن أن تساعدك في ذلك.

* موقع markuslerner.com/travelscop

– يتيح هذا الموقع اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

– يمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل ” مدة التأشيرة ” أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

ويساعدك هذا الموقع في الحصول على كافة المعلومات قبل السفر، فقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار.

أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى.