لأول مرة في العالم.. ابتكار نظام قيادة بمعزل عن السائق
ابتكرت شركة نيسان اليابانية تكنولوجيا جديدة تسمح لسائق السيارة بقيادتها بمعزل تام عنها وبدون ان يضع يده على المقود على عكس ما يلتزم به جمع المنتجين .
واعلنت نيسان عن السيارة الجديدة التي تعمل بنظام ProPilot كجيل ثاني يحتوي على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة كأول نظام في العالم يسمى “Hands free” ، ” الأيادي الحرة ” .
ويحتوي النظام الجديد على منظومة للملاحة ذات خرائط ثلاثية الأبعاد ، ورادارات ، و12 مستشعر .
وكل مجهود السائق سيتمثل في مراقبة عمل الأجهزة الإلكترونية على ان تتابع كاميرا خاصة اتجاه نظرتهالتي يجب ان تكون نحو الطريق دائماً .
ووفقاً لصحيفة “Automative News ” فإن الشركة اليابانية ستدخل هذا النظام على 20 موديل في 20 سوق للسيارات كمرحلة اولى .
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