لأول مرة في العالم.. ابتكار نظام قيادة بمعزل عن السائق

طوكيو (صدى):

ابتكرت شركة نيسان اليابانية تكنولوجيا جديدة تسمح لسائق السيارة بقيادتها بمعزل تام عنها وبدون ان يضع يده على المقود على عكس ما يلتزم به جمع المنتجين .

واعلنت نيسان عن السيارة الجديدة التي تعمل بنظام ProPilot كجيل ثاني يحتوي على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة كأول نظام في العالم يسمى “Hands free” ، ” الأيادي الحرة ” .

ويحتوي النظام الجديد على منظومة للملاحة ذات خرائط ثلاثية الأبعاد ، ورادارات ، و12 مستشعر .

وكل مجهود السائق سيتمثل في مراقبة عمل الأجهزة الإلكترونية على ان تتابع كاميرا خاصة اتجاه نظرتهالتي يجب ان تكون نحو الطريق دائماً .

ووفقاً لصحيفة “Automative News ” فإن الشركة اليابانية ستدخل هذا النظام على 20 موديل في 20 سوق للسيارات كمرحلة اولى .