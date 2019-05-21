منفذ مذبحة نيوزيلندا يواجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب

ولنجتون (صدى):

كشف الشرطة النيوزيلندية رسميًّا، اليوم الثلاثاء، عن توجيه ٩٢ تهمة بالقتل والإرهاب للإرهابي منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي راح ضحيتها ٥١ مسلمًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وأشات الشرطة إلى أن الإرهابي يواجه51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بمحاولة القتل، في الهجمات؛ لافتة إلى أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين.

وحددت موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو؛ حيث كانت قد بدأت تحقيقًا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري.