لجنة الإفلاس تنظر في أحوال 35 شركة للبدء بإجراءات إفلاسها

علي القحطاني(صدى):

نظرت لجنة الإفلاس في أحوال 35 شركة للبدء في إجراءات إفلاسها، حيث تقدمت العديد من الشركات إلى المحاكم التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وذلك وفقآ لما جاء بعكاظ.

وعن التفاصيل، حدد بعض أمناء الإفلاس مدة 90 يومآ لتقديم الدائنين مطالباتهم منذ الإعلان عن إجراء الإفلاس عبر نماذج معتمدة، تضمنت إرفاق نسخ 7 مستندات ممثلة.

وتمثلت هذه المستندات في ” هوية الدائن، هوية مقدم الطلب، سند الصفة، الوكالة أو عقد التأسيس (إن وجدت)، سند الافتتاح، سند الاستحقاق، سند الضمان (إن وجد) ” .

كما كشفت اللجنة في موقعها الإلكتروني عن تقدم 4 شركات للمحكمة التجارية بطلب إجراء افتتاح إجراءات ” إعادة التنظيم المالي للمنشآت، وافتتاح إجراءات التسوية الوقائية للشركة ” ، مع تحديد موعد اجتماع الدائنين وموعد التصويت.