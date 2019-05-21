أمراض خفية تظهر فجأة

أميرة خالد(صدى):

تظهر أعراض بعض الأمراض على الإنسان بعد فترة من تطور المرض أنها ظهرت فجأة؛ حيث من بينها ضغط الدم، فيعاني نحو نصف سكان الأرض من ارتفاع ضغط الدم، دون أن يعرفوا ذلك وقد تظهر فجأة على هيئة جلطة دماغية أو سكتة قلبية أو مشكلة في الكلى.

ويعد مرض السكري من بين هذه الأمراض؛ فيما يظهر أولًا بالشعور بجفاف الفم والعطش الدائم والتبول المتكرر وضبابية الرؤية، وعادة ما يهمل المريض هذه الأعراض، ولا يعتبرها ذات أهمية، أو ينسبها لمرض آخر؛ فيما أحيانا ما يتوقف تنفس الشخص أثناء النوم.

ولا يمكن التحكم في هذه الاضطرابات، وهو ما يمثل خطورة على الدماغ، لعدم حصوله على كمية الأكسجين اللازمة؛ فضلًا عن سرطان الرئة الذي يتطور خلال فترة زمنية طويلة دون أن تظهر له أي أعراض تشير إلى الإصابة به.

ومن بين الأمراض، متلازمة تكيس المبايض، عند الإصابة بهذا المرض ينتج جسم المرأة كمية كبيرة من الهرمونات الذكرية، وأيضًا الزرق (غلاوكوما)- هذا المرض غدار جدا، حتى أن الشخص يمكن أن لا يشعر بارتفاع الضغط داخل العين خلال فترة زمنية طويلة.