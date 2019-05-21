الأمم المتحدة للتجارة: المملكة بين دول قلائل تمكنت من تنويع إنتاجها وصادراتها

علي القحطاني(صدى):

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” أونكتاد ” ، أن المملكة العربية السعودية من بين دول قلائل تمكنت خلال العقدين الماضيين من تنويع إنتاجها وصادراتها، وذلك بعيدآ عن السلعة الأساسية الواحدة.

وقالت ” أونكتاد ” في تقرير جديد أصدرته أن بعض البلدان المعتمدة على تصدير الطاقة مثل ” السعودية وعمان ” ، زادت من حصة صادراتها غير السلعية بإضافة قيمة في قطاعاتها الإنتاجية النهائية.

وفيما يتعلق بزيادة إنتاج المشتقات النفطية للسعودية والإمارات، فإن المقدمة كانت للسعودية في إنتاج المشتقات النفطية في 1998 بإنتاجها 1.60 مليون برميل يوميا، والإمارات بحجم إنتاج لا يتجاوز 200 ألف برميل.