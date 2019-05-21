المملكة تفرض نفسها ضمن البلدن أقل حبا للنوم

عادل الحربي(صدى):

فرضت المملكة العربية السعودية نفسها وبقوة ضمن قائمة الدول التي سجلت النسبة الأدنى من النوم.

وجاء ذلك وفقآ لمعطيات Sleep Cycle، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي تسجل المعدلات الأعلى والأدنى من النوم خلال اليوم.

أما عن باقي الدول، فقد سجّلت اليابان النسبة الأدنى من النوم، تليها كوريا الجنوبية ثم السعودية، ثم الفلبين، وماليزيا، بمتوسط لا يزيد على 6 ساعات في اليوم.

وفيما يتعلق بالدول الخمس التي تسجّل المعدلات الأعلى من النوم، بين سبع ساعات ونصف وثماني ساعات، فهي ” نيوزيلندا، وفنلندا، وهولندا، وأستراليا، وبريطانيا ” .